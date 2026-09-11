Venezia-Fiorentina oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Venezia-Fiorentina apre oggi, 11 settembre, la quarta giornata di serie A. Due squadre ancora a zero punti che hanno deluso le aspettative della vigilia, soprattutto i viola. La squadra toscana riparte dopo aver già cambiato la guida tecnica: esonerato Fabio Grosso, al suo posto è arrivato Paolo Vanoli, l’artefice dalla salvezza dello scorso anno. Vanoli ha a che fare con una rosa profondamente rinnovata e, sulla carta, migliorata. Tanta qualità e alternative in avanti ma con una difesa non troppo blindata come dimostrano i 9 gol subiti in tre partite.

I lagunari invece hanno dimostrato di avere un gioco, consolidato dal trionfo in B, ma a mancare sono stati i risultati. Il ko di San Siro contro il Milan ci può stare meno le sconfitte negli scontri diretti per la salvezza con Lecce e Frosinone.

“Abbiamo lavorato benissimo, mai come in questa settimana la squadra si è ricompattata e si è rimessa a lavorare come ci piace, preparando al meglio la partita di domani. Credo che alla Fiorentina il cambio di allenatore potrà portare qualcosa, come a volte accade in situazioni simili, ma noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti”, ha detto il tecnico dei veneziani, Giovanni Stroppa.

SI TORNA IN CAMPO💜⚜️



📍 Venezia

⚔️ Venezia v Fiorentina

⏳ Matchday



Forza Viola! ⚜️ pic.twitter.com/N5dik8S1pM — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 11, 2026

Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni

Venezia-Fiorentina si gioca oggi alle ore 20.45 allo stadio Penzo. Ecco le probabili formazioni del match:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Haps; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams. All. Stroppa

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. All. Vanoli

Venezia-Fiorentina, dove vederla in tv

Venezia-Fiorentina, primo anticipo della quarta giornata di serie A, in programma oggi alle 20.45 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva in streaming da Dazn. Il match non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky.