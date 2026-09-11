La Rai presenta il nuovo palinsesto radio tra rivoluzione Radio2 e addio Cucciari

Via Geppi Cucciari, con l’arrivo di Nancy Brilli ad affiancare Giorgio Lauro nella popolare trasmissione ‘Un Giorno da Pecora‘ su Radio1, mentre su Radio2 le principali novità sono al femminile con Elenoire Casalegno che aprirà ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, le porte di ‘Casa Radio2‘ e Andrea Delogu che torna con un nuovo programma, ‘Red Carpet‘, in onda dal 21 settembre dalle 18 alle 19.30. Non c’è ancora una data, invece, per il ritorno di Fiorello e della sua ‘Pennicanza’.

La Rai svela i palinsesti delle sue radio tra conferme e novità che riguardano soprattutto Radio2. Emblematico il caso dello storico ‘Caterpillar‘: il fondatore del programma Massimo Cirri e la co-conduttrice Sara Zambotti hanno annunciato in estate l’addio per divergenze con gli attuali vertici, ma la trasmissione non sparisce e verrà ereditata dalla coppia formata da Filippo Solibello e Cinzia Bancone.

Conferma per Lillo e Greg 610, che partirà dal 19 ottobre con Lillo e Greg ed Ema Stokholma, che rimane anche a ‘Radio2 Social Club‘ – in onda in mattinata – insieme a Luca Barbarossa. La seconda radio strizza l’occhio anche ai più giovani con ‘Generazione Radio2‘, condotto da Federico Vespa, figlio di Bruno, Barty Colucci e Camilla Ferranti, trasmissione che racconterà gusti, mode e abitudini delle diverse generazioni italiane.

Su Radio1 l’avvicendamento più importante resta quello tra Brilli e Cucciari, con quest’ultima che dopo undici anni e quasi 2000 puntate non tornerà ai microfoni di ‘Ugdp‘, come confermato da lei stessa una settimana fa sui social. “Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede Rai di Milano per metà della stagione. Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare ‘Un Giorno da Pecora’, ‘Splendida Cornice’ e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali – ha scritto la conduttrice spiegando i motivi dell’addio – E’ stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno”.

Tra le novità c’è anche ‘Impronte‘, trasmissione dedicata al mondo degli animali in onda ogni giovedì e condotta da Claudia Conte, già nei palinsesti radio la scorsa stagione con ‘La Mezz’ora Legale‘. La giornalista e scrittrice nei mesi scorsi aveva pubblicamente dichiarato di aver avuto una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Entrano nelle rotazioni radiofoniche anche ‘Confessioni‘ di Vittoriana Abate, un viaggio introspettivo con protagonisti del mondo della cultura, sport, spettacolo e istituzionale, ‘La Scelta‘, che ogni lunedì alle 23.30 descriverà la storia della comunicazione politica in Italia dalle elezioni del 1948 ad oggi, con Francesca Capannolo insieme al sondaggista Luigi Crescpi, e ‘Le stagioni del gusto‘, uno spazio dedicato alla cucina italiana recentemente diventata patrimonio Unesco.

E’ all’insegna delle conferme invece la programmazione di Radio3, che tra approfondimenti d’attualità e spazio alla musica e alla cultura presenta una sola novità: ‘Nessuno escluso‘, in onda dal 1° ottobre ogni martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18, con Ilaria Sotis al microfono, racconterà la genesi e la realizzazione di tutti gli articoli della nostra Costituzione.