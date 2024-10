Il fuoriclasse di Akron ha dovuto abbandonare il campo per una doppia distorsione alla caviglia sinistra. Sorrido 76ers, Blazers, Nets e Thunder

Altra serata di Nba, altre grandi emozioni. I Philadelphia 76ers hanno sconfitto 118-114 gli Indiana Pacers alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. Grande prestazione quella di Tyrese Maxey che ha messo a segno ben 45 punti. Per i padroni di casa, invece, non sono bastati i 22 punti di Tyrese Haliburton, che se non altro è tornato a canestro dopo la brutta gara da zero punti contro i New York Knicks.

Vittoria netta anche per i Portland Trail Blazers che hanno superato i New Orleans Pelicans 125-103. Sorridono anche i Brooklyn Nets, che portano a casa i primi due punti della nuova stagione. La squadra della Grande Mela si è imposta 115-102 sui Milwaukee Bucks grazie ai 32 punti di Cam Thomas e ai 29 di Dennis Schroder. Altro match da incorniciare per gli Oklahoma City Thunder che hanno superato gli Atlanta Hawks 128-104.

Steph Curry infortunato

Sconfitta a sorpresa, invece, per i Golden State Warriors, 112-104 contro i Los Angeles Clippers. Preoccupano anche le condizioni fisiche di Steph Curry che durante la partita ha rimediato un infortunio. Il fuoriclasse di Akron ha dovuto abbandonare il campo all’inizio del quarto periodo per una doppia distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà a stare fermo per diverse gare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata