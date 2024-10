Dopo giorni di indiscrezioni è arrivata l'ufficialità. Il centro dice addio ai Timberwolves dopo nove stagioni

Karl-Anthony Towns è un nuovo giocatore dei New York Knicks. Dopo giorni di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità da parte del club di Nba. Il centro, classe 1995, lascia i Minnesota Timberwolves dopo nove stagioni, 573 partite e oltre 13mila punti segnati. Al suo posto la franchigia di Minneapolis accoglie Donte Di Vincenzo e Julius Randle, entrambi provenienti dal club della grande mela e coinvolti nell’affare.

Nove stagioni con i Timberwolves

Towns ha frequentato il college del Kentucky prima di approdate in Nba. E’ stata la prima scelta assoluta nel Draft del 2015, venendo selezionato proprio dai Timberwolves. Con i lupi KAT è cresciuto sia umanamente che sportivamente confermandosi tra i più forti della lega. Nel 2017-2018 ha partecipato al suo primo All-Star Game e l 6 marzo 2019 è diventato il quinto miglior marcatore nella storia di Minnesota. La scorsa stagione, inoltre, ha raggiunto le finali di playoff della west conference eliminando, tra gli altri, i campioni in carica dei Denver Nuggets.

“Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore”

“Nove anni fa sono arrivato in Minnesota, ero un ragazzo con un sogno. Non sapevo che questo posto sarebbe diventato la mia casa e la sua gente la mia famiglia. Il vostro amore, il vostro sostegno e la vostra incrollabile lealtà hanno alimentato il mio viaggio e mi hanno ispirato a diventare il miglior giocatore possibile“, ha scritto Towns in un post su Instagram. “Ringrazio i miei compagni di squadra, gli allenatori e l’intera organizzazione dei Timberwolves per le innumerevoli opportunità ed esperienze. Conserverò a lungo le amicizie che ho stretto e le battaglie che abbiamo combattuto insieme. Agli incredibili tifosi, il vostro sostegno ha significato tutto per me. Mi ha dato forza dentro e fuori dal campo. Non lo dimenticherò mai. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto”.

