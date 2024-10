Nella lista ci sono anche Vince Carter e Chauncey Billups

Jerry West ha fatto la storia del basket Nba diventando il primo a essere inserito per tre volte nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Questo onore per West, morto a giugno all’età di 86 anni, è stato per il suo lavoro come collaboratore, riconoscendo in gran parte il suo contributo per gli otto campionati che ha aiutato i Lakers a vincere come dirigente. Era già stato inserito per la sua carriera da giocatore con Los Angeles, e poi di nuovo nel 2010 come membro della squadra statunitense del 1960 che ha vinto una medaglia d’oro olimpica. Anche Michael Cooper, un altro ex giocatore dei Lakers di West, è stato insignito domenica dell’onorificenza come parte della classe di 13 membri guidata da Vince Carter e Chauncey Billups.

