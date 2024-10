Il centro dei Philadelphia 76ers, spesso infortunato, rimarrà a riposo fino all'inizio della regular season per preservare il suo stato di salute fisico

Il centro dei Philadelphia 76ers Joel Embiid non giocherà per il resto della preseason Nba per preservare il suo stato di salute e soprattutto il suo ginocchio sinistro. Il cestista 30enne, infatti, non ha viaggiato con i Sixers per due partite in trasferta la scorsa settimana. L’obiettivo principale è mantenere Embiid, spesso infortunato, su un piano di trattamento individuale progettato per supportare la sua salute e il suo benessere in questa stagione. Il fuoriclasse americano dovrebbe essere in formazione quando Phila aprirà la stagione il 23 ottobre contro Milwaukee.

