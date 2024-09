Il 58enne congolese soffriva da tempo di un tumore al cervello

Lutto nel mondo del basket. È morto all’età di 58 anni Dikembe Mutombo, considerato uno dei migliori difensori nella storia della pallacanestro. Il 58enne congolese soffriva da tempo di un tumore al cervello. In carriera è stato nominato per quattro volte difensore dell’anno in Nba, dove ha giocato dal 1991 al 2009, vestendo le maglie dei Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76/ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Celebre il suo motto ‘Not in my house’ che ripeteva dopo una stoppata alzando l’indice della mano verso gli avversari e verso il pubblico.

