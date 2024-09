Il campione 35 sui social: "Va bene dire addio, rimarrai per sempre una parte di me"

Derrick Rose si ritira. Il cestista 35enne lo ha annunciato con un post sui social. “Grazie mio primo amore. Hai creduto in me attraverso alti e bassi, sei stata la mia costante quando tutto sembrava incerto. Mi hai mostrato cosa significa veramente l’amore“, scrive il playmaker riferendosi in maniera romantica alla pallacanestro. “Hai trasformato il campo nel mio santuario, la casa dove ho potuto esprimermi liberamente“, “mi hai introdotto a nuovi posti e nuove culture che un ragazzino di Chicago non avrebbe mai potuto immaginare”, “mi hai insegnato che ogni sconfitta era una lezione e ogni vittoria era una ragione per cui essere grato”, si legge ancora nel messaggio di Rose. “Mi hai detto che va bene dire addio, rassicurandomi che rimarrai per sempre una parte di me, indipendentemente da dove la vita mi porterà”.

Il fuoriclasse di Chicago dice addio al basket professionistico dopo 16 anni di carriera in Nba. Nella sua stagione d’esordio (2008) vinse il premio di matricola dell’anno e nel 2011, a 22 anni, conquistò l’award di Mvp che lo rese il più giovane detentore del titolo nella storia della National Basketball Association. Considerato un astro nascente della palla a spicchi, è stato condizionato da numerosi infortuni. Negli anni ha vestito le maglie di Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies. Con quest’ultima franchigia aveva ancora un anno di contratto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Derrick Rose (@drose)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata