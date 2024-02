E' la prima di tre, secondo quanto ha dichiarato la vedova Vanessa

I Los Angeles Lakers hanno inaugurato una nuova statua di Kobe Bryant: un’immagine di bronzo di quasi sei metri all’esterno della loro arena in centro città. La statua, che pesa 4.000 chili, raffigura Bryant con la sua maglia bianca numero 8 e il dito indice destro alzato, riprendendo la scena di quando uscì dal campo dopo la sua prestazione da 81 punti contro i Toronto Raptors nel gennaio 2006. La vedova di Bryant, Vanessa, ha dichiarato durante la cerimonia di inaugurazione che la statua è la prima di tre che verranno create per onorare il cinque volte campione NBA e star della storia dei Lakers. Un’altra statua raffigurerà Bryant con la sua maglia numero 24, indossata nella seconda metà della sua carriera, mentre una terza raffigurerà Bryant e la figlia Gianna, morta insieme a lui e ad altre sette persone in un incidente in elicottero nel gennaio 2020

