Cinque le partite disputate nella notte Nba tra il 23 e il 24 gennaio, in una giornata all’insegna dei derby cittadini. Nella stracittadina di Los Angeles vittoria per i Clippers che superano i Lakers 127-116 grazie a una tripla doppia di Kawhi Leonard con 25 punti, 10 assist ed 11 rimbalzi. Nel secondo derby della notte vittoria per i New York Knicks sui Brooklyn Nets per 108-103 con 30 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di Julius Randle. Vittoria esterna dei Denver Nuggets, che espugnano il parquet degli Indiana Pacers per 114-109 grazie ai 31 punti, con 13 rimbalzi e 10 assist messi a segno dal solito inarrestabile Nikola Jokic. Sempre ad Ovest continua la marcia degli Oklahoma City Thunder, che superano i Portland Trail Blazers per 111-109 grazie ad un canestro di Jalen Williams a 3” dalla fine. Per Okc 33 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander. Infine netta vittoria dei New Orleans Pelicans sugli Utah Jazz per 153-124 grazie a 33 punti di CJ McCollum, non bastano ai Jazz i 18 punti, 4 rimbalzi e 2 assist di Simone Fontecchio in 25 minuti in campo.

I Bucks licenziano coach Adrian Griffin

Intanto, i Milwaukee Bucks hanno licenziato l’allenatore Adrian Griffin nonostante avesse uno dei record migliori della lega dopo 43 partite. Milwaukee è 30-13, pari con i Minnesota Timberwolves per il secondo miglior record della lega, tre partite e mezza dietro ai Boston Celtics leader nella Eastern Conference. Ma le prestazioni difensive di Milwaukee hanno riportato quest’anno un deciso calo, facendo crescere le preoccupazioni per la tenuta della squadra in vista della lotta per il titolo. Questo era il primo anno da capo allenatore per Griffin, che i Bucks avevano assunto quest’estate dopo il licenziamento di Mike Budenholzer. Il suo ex assistente Joe Prunty sarà head coach ad interim ma, secondo la stampa Usa, in pole position per il ruolo c’è Doc Rivers, ex allenatore di Boston Celtics e Philadelphia 76ers.

Miami cede Lowry a Charlotte per Rozier

E continua a muoversi il mercato. Kyle Lowry è stato ceduto dai Miami Heat agli Charlotte Hornets per Terry Rozier in uno scambio di guardie. Gli Heat invieranno anche una scelta al primo turno del draft 2027 agli Hornets per completare l’accordo. Rozier rafforzerà immediatamente gli Heat: ha una media di 23,2 punti e 6,6 assist – entrambi i migliori in carriera – in 30 partite in questa stagione, e sta anche tirando con il 46%, sua migliore percentuale in carriera. Lowry è un sei volte All-Star e ha vinto un titolo Nba con Toronto nel 2019.

