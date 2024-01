I Timberwolves si confermano in vetta alla Western Conference

Minnesota domina contro Orlando 113-92 e si conferma in vetta alla Western Conference. Towns firma 28 punti, Gobert va in doppia doppia con 21 punti e 12 rimbalzi. Dalla parte opposta Banchero si ferma a 18 punti. Nelle altre gare della notte Nba i Lakers si impongono al fotofinish contro Toronto (132-131) trascinati dai 41 punti e 11 rimbalzi (e 6 assist) di Davis, mentre LeBron James va in doppia doppia con 22 punti e 12 assist. Ai canadesi non basta mandare ben sette giocatori in doppia cifra tra cui Barnes (26), Siakam (25) e Barrett, in doppia doppia con 23 punti e 10 assist.

Scivolone inatteso di Dallas contro Memphis (120-103). Nonostante le pesanti assenze – Morant e Jackson Jr. – i Grizzlies sorprendono i Mavericks guidati dai 32 punti di Bane e dai 23 di Smart, ko nel finale per un infortunio alla mano. Ai texani non bastano i 31 punti di Doncic, condizionato da un problema alla caviglia, e i 33 di Irving. Prosegue l’ottimo momento di New York che domina contro Portland 112-84: OG Anunoby è il miglior realizzatore con 23 punti, Randle ne aggiunge 20. Inutili per i Trail Blazers i 21 punti di Grant. Nesso successo anche per Sacramento contro Detroit (131-110), che parte fortissimo ma alla distanza cede ai Kings, presi per mano dalla tripla doppia di Sabonis con 37 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Bene anche Murray con 32 punti e Fox con 26 punti. Ai Pistons, privi di Cunningham, non bastano i 26 punti di Bogdanovic e i 22 di Ivey.

