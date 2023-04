Restano in corsa i Chicago Bulls e gli Oklahoma City Thunder, che affronteranno rispettivamente Miami e Minnesota per accedere al primo turno dei playoff

Chicago e Oklahoma City restano in corsa per i playoff Nba. Nella notte Bulls e Thunder hanno vinto le rispettive partite del Play-in Tournament, eliminando Toronto e New Orleans e accedendo agli ‘spareggi’ decisivi per i playoff.

Bulls-Raptors 109-105: LaVine da 39 punti

Chicago passa, dopo una bella rimonta, sul parquet dei Toronto Raptors 109-105: spiccano i 39 punti di LaVine e i 23 punti dell’ex DeRozan. Bene anche Vucevic (14 punti e 13 rimbalzi). Ai Raptors non sono sufficienti i 32 punti di Siakam e i 26 punti (con 12 rimbalzi) di VanVleet. Si chiude la stagione dei canadesi mentre i Bulls si giocheranno venerdì a Miami il pass per il primo turno dei playoff: la vincente affronterà i Milwaukee Bucks.

Thunder-Pelicans 123-118: 32 per Gilgeous-Alexander

Successo esterno anche per Oklahoma City, che supera e elimina i New Orleans Pelicans (123-118) con il fondamentale contributo di Gilgeous-Alexander (32 punti) e Giddey (31 punti e 10 assist). Ai Pelicans non bastano i 30 punti di Ingram. Venerdì i Thunder affronteranno Minnesota per accedere al primo turno di playoff contro Denver.

