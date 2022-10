Il talento 19enne ha segnato 21 punti, 12 rimbalzi e sette assist

Altra grande prestazione per l’azzurro Paolo Banchero che ha portato gli Orlando Magic verso la prima vittoria stagionale contro gli Charlotte Hornets. Il 19enne di Seattle ha segnato 21 punti, 12 rimbalzi e sette assist in un match vinto con il punteggio di 113-93. Mo Bamba ha segnato 19 punti e sei rimbalzi, Wendell Carter Jr. ha aggiunto 15 punti e cinque rimbalzi e Bol Bol ha segnato 11 punti e sette rimbalzi per Orlando, che aveva aperto la stagione con cinque sconfitte consecutive. I Magic erano in vantaggio di 32 punti nel terzo quarto. Gordon Heyward ha segnato 18 punti per guidare Charlotte, che ha segnato il 38,4% perdendo per la terza volta in cinque partite.

