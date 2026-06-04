Roland Garros 2026, Cobolli-Arnaldi in chiaro in tv: orario e dove vederla

C’è grande attesa per la semifinale azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026, in programma venerdì 5 giugno (alle ore 19.00) sul Philippe-Chatrier. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni allo Slam di Parigi. L’unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino.

Cobolli verso la top 10

Classifica alla mano il favorito è il romano Cobolli, che sarà il settimo top 10 italiano nella storia del ranking Atp se raggiungerà la finale o se perderà in semifinale a patto che Jakub Mensik non vinca il titolo. Se invece vince il titolo diventerà addirittura numero 5 del mondo. “La mia prima semifinale in uno Slam è un sogno che si realizza“, ha dichiarato il 24enne dopo il successo nei quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il suo miglior risultato in uno Slam certifica la sua crescita e il consolidato status di top player. “Penso di non essermi mai messo pressione da solo. Mi piace vivere il momento come quando ero bambino, con grande passione e con un grande sorriso. Ed è quello che farò anche nella prossima partita”, ha detto.

Arnaldi tra i primi 35 giocatori del mondo

La semifinale consentirà invece ad Arnaldi di rientrare tra i primi 35 giocatori del mondo, un ritorno incredibile dopo un 2025 flagellato dagli infortuni. “Ancora non ho realizzato bene che io e Flavio siamo in semifinale, però sono contento. Come ho detto da inizio torneo, non avevo troppo aspettative. Volevo solo stare bene in campo, sentirmi di nuovo bene e proprio giocare a tennis, che mi mancava”, ha detto il tennista ligure dopo il successo per ritiro contro Matteo Berrettini. Ci sarà anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi domenica a Parigi per assistere alla finale, come apprende LaPresse da fonti vicine al ministro.

Panatta: “Sogno di premiare un altro italiano”

A premiare il vincitore del torneo, tra l’altro, sarà un’altra leggenda dello sport italiano come Adriano Panatta, vincitore proprio a Parigi cinquanta anni fa. “Adesso sogno di premiare un altro italiano”, ha dichiarato l’ex campione a margine dell’evento ‘Banca Generali – Un Campione per Amico’. “Con il Roland Garros ho un rapporto sentimentale – ha aggiunto – Prima tutti mi chiedevano se dopo 50 anni un italiano potesse vincere al Foro ed è successo con Jannik Sinner, ora mi domandano lo stesso di Parigi e io sono il primo a sperarci”.

Cobolli-Arnaldi si vedrà in chiaro?

Semifinali e finale che il presidente della Federtennis Angelo Binaghi chiede vengano trasmesse anche in chiaro. “Credo che sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla”, ha detto. “Per questo rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l’incontro anche in chiaro, nello spirito della normativa che il legislatore italiano ha già indicato per il futuro a tutela degli eventi di particolare interesse nazionale”, ha aggiunto. E non a caso Warner Bros Discovery starebbe lavorando per trasmettere in chiaro la semifinale tutta italiana sul canale Nove.