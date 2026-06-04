Poste Italiane, in primi 3 mesi 2026 consegnati 89 mln pacchi

Il 2026 si apre con un nuovo primato della logistica di Poste Italiane, che da gennaio a marzo ha consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi, facendo segnare una crescita a doppia cifra, +14,6%, rispetto allo stesso periodo del 2025. E continua ad aumentare a ritmo sostenuto anche il numero delle consegne effettuate dai portalettere di Poste Italiane: ben 38 milioni, in aumento del 21,9% rispetto allo scorso anno, confermando una strategia precisa. Un dato in costante crescita, quindi, quello delle consegne dei portalettere, in linea con quanto previsto dal piano strategico “The connecting platform”, che entro il 2028 dovrebbero raggiungere i due terzi del volume totale, anche grazie all’introduzione della nuova rete corriere a gestione diretta. Portalettere, dunque, sempre più centrali nella logistica di Poste Italiane legata all’e-commerce, secondo una strategia sempre più green costruita su una flotta di 30mila veicoli a basse emissioni, 6200 dei quali full green. E nell’ottica di avere consegne sempre più sostenibili, prosegue anche lo sviluppo del progetto Green Delivery, che offre ai clienti una gran varietà di punti di ritiro: la rete dei circa 12700 uffici postali a cui si aggiungono i circa 20 mila punti, tra Rete Punto Poste e Locker, offre una nuova soluzione flessibile che, accentrando la consegna, permette una consistente riduzione delle emissioni di Co2. Una soluzione che gode del doppio vantaggio di rispondere alla domanda di consegne flessibili e alle esigenze di tutela dell’ambiente.