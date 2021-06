Bologna espugna ancora Milano: per le V Nere 21 punti a referto per Milos Teodosic

Continua la corsa delle V Nere nelle finali scudetto. La Virtus Segafredo Bologna ha infatti espugnato per la seconda volta il parquet dell’A|X Armani Exchange Milano portandosi così sul 2-0 nella finale di Serie A di basket. La squadra guidata da Sasha Djordjevic si è imposta 83-72.

Teodosic miglior marcatore

Per la Virtus il miglior realizzatore è stato Milos Teodosic con 21 punti a referto, seguito da Ricci con 15. Alle Scarpette Rosse padrone di casa non bastano i 16 punti di Shields. La serie si sposta alla Segafredo Arena, di Bologna, dove mercoledì e venerdì sono in programma gara-3 e gara-4.

