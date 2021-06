L'Olimpia si è imposta in Laguna per 93-83 mentre la Virtus in casa ha battuto i pugliesi per 78-75

Saranno Milano e Virtus Bologna a giocarsi lo scudetto del basket nella finale più attesa tra le due squadre più blasonate del nostro campionato. Sia i meneghini sia gli emiliani si sono qualificati per l’ultimo atto chiudendo ieri sul 3-0 le rispettive serie di semifinale contro Venezia e Brindisi. L’Olimpia si è imposta in Laguna per 93-83 mentre la Virtus in casa ha battuto i pugliesi per 78-75. Il primo atto della finale, che si giocherà al meglio delle sette partite, è in programma a Milano sabato 5 giugno.

