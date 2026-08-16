Europei atletica 2026, il programma di oggi 16 agosto: italiani in gara e dove vederli

Dopo la spettacolare doppietta azzurra di ieri nel salto triplo, con la vittoria di Andy Diaz oggi domenica 16 agosto si torna in pista agli Europei di atletica leggera 2026 a Birmingham, è il giorno della maratona femminile e maschile. Ecco il programma di oggi degli atleti italiani:
Stamping his name into history 👊#Birmingham2026 pic.twitter.com/1AAhciWCAS— Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 15, 2026
8:30 – Maratona Femminile: Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk
9:10 – Maratona Maschile: Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva
20:30 – Finale Salto In Alto Maschile: Oliveri
20:55 – Finale Lancio Del Giavellotto Femminile: Padovan
21:05 – Finale Salto In Lungo Femminile: Iapichino
21:35 – Finale 4×100 Metri Mista. Italia
22:13 – Finale 1500 Metri Femminili: Cavalli
22:33 – Finale 4×400 Metri Femminile: Italia
22:48 – Finale 4×400 Metri Maschile: Italia
Europei di atletica 2026: dove vederli
Tutte le gare degli Europei di atletica leggera di Birmingham sono trasmesse in diretta tv integrale sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.