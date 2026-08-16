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domenica 16 agosto 2026

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Europei atletica 2026, il programma di oggi 16 agosto: italiani in gara e dove vederli

Europei atletica 2026, il programma di oggi 16 agosto: italiani in gara e dove vederli
Larissa Iapichino (AP Photo/Matthias Schrader)
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Ieri doppietta azzurra nel salto triplo, con la straordinario vittoria di Andy Diaz con la misura di 18.15

Dopo la spettacolare doppietta azzurra di ieri nel salto triplo, con la vittoria di Andy Diaz oggi domenica 16 agosto si torna in pista agli Europei di atletica leggera 2026 a Birmingham, è il giorno della maratona femminile e maschile. Ecco il programma di oggi degli atleti italiani:

8:30 – Maratona Femminile: Epis, Lonedo, Tuccitto, Yaremchuk

9:10 – Maratona Maschile: Chevrier, Jaafari, Meucci, Ouhda, Riva

20:30 – Finale Salto In Alto Maschile: Oliveri

20:55 – Finale Lancio Del Giavellotto Femminile: Padovan

21:05 – Finale Salto In Lungo Femminile: Iapichino

21:35 – Finale 4×100 Metri Mista. Italia

22:13 – Finale 1500 Metri Femminili: Cavalli

22:33 – Finale 4×400 Metri Femminile: Italia

22:48 – Finale 4×400 Metri Maschile: Italia

Europei di atletica 2026: dove vederli


Tutte le gare degli Europei di atletica leggera di Birmingham sono trasmesse in diretta tv integrale sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.

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