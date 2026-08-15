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domenica 16 agosto 2026

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Europei atletica 2026, Diaz oro nel triplo e misura da sogno: 18.15

Europei atletica 2026, Diaz oro nel triplo e misura da sogno: 18.15
Andy Diaz (Foto AP/Matthias Schrader)
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Dallavalle prende il bronzo. Delusione per Yeman Crippa, quarto nei 10.000

L’azzurro Andy Diaz ha vinto l’oro del salto triplo agli Europei di atletica leggera in corso a Birmingham con una misura eccezionale: 18.15. È la prima volta che Diaz supera i 18 metri, un’impresa riuscita solo a nove atleti nella storia, ed è ovviamente il nuovo record italiano. Il precedente record italiano apparteneva sempre a Diaz, 17,87 metri stabilito il 25 luglio scorso a Firenze. La misura è la quarta di sempre, e solo a 14 centimetri dallo storico record mondiale stabilito da Jonathan Edwards a Goteborg il 7 agosto 1995 con 18.29. Al secondo posto il portoghese Pichardo con 17.76, bronzo ad Andrea Dallavalle con 17.37.

Crippa quarto sui 10.000

Niente da fare invece per Yeman Crippa: l’azzurro ha chiuso quarto i 10.000. Crippa è rimasto con il francese Gressier fino a 200 metri dal traguardo, quando l’avversario ha piazzato lo scatto decisivo e l’azzurro non è stato pronto a rispondere immediatamente, facendosi staccare. Crippa ha chiuso la gara in 28’08″56, ai piedi del podio. Vittoria allo svedese Almgren, che ha fatto il vuoto e ha chiuso in 27’23″44, argento allo svizzero Lobalu in 27’42″67, bronzo a Gressier in 28’07″90.

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