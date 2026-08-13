Europei Atletica 2026, programma di oggi 13 agosto: italiani in gara e dove vederli

Quarta giornata oggi, 13 agosto, per gli Europei di atletica 2026 in programma a Birmingham, in Inghilterra. Dopo l’argento conquistato da Sara Fantini, ieri, nel lancio del martello occhi puntati sugli italiani in gara oggi. Torna in pista Elisa Coiro, in mattinata a caccia della finale degli 800 m femminili, dopo aver battuto il record italiano nelle qualificazioni. Sempre oggi è in programma la finale maschile degli 800 con l’azzurro Francesco Pernici. In mattinata si parte con il Decathlon (con Dester e Nonino), con le qualificazioni del salto in alto femminile e le batterie dei 200 maschili. Stasera attesa per la finale del salto triplo con Dariya Derkach ed Erika Saraceni, in pista anche Fausto Desalu nelle semifinali dei 200.
Italiani in gara oggi giovedì 13 agosto 2026
- 11:33 – Decathlon 110 metri ostacoli maschili: Dario Dester, Alberto Nonino
- 11:55 – Qualificazioni salto in alto femminile: Morara, Pieroni, Tavernini
- 12:05 – Batterie 200 metri maschili: Dezza, Longobardi
- 12:20 – Decathlon lancio del disco maschile: Dester, Nonino
- 12:30 – Batterie 3000 metri siepi maschili: Buoih, A. Zoghlami, O. Zoghlami
- 13:10 – Semifinali 800 metri femminili: Coiro
- 13:45 – Semifinali 400 metri maschili: Bonora, Mangione, Polinari
- 14:00 – Decathlon salto con l’asta maschile: Dester, Nonino
- 14:48 – Qualificazioni lancio del giavellotto maschile: Fina, Frattini
- 19:35 – Decathlon lancio del giavellotto maschile: Dester, Nonino
- 20:40 – FINALE salto triplo femminile: Derkach, Saraceni
- 20:50 – FINALE salto con l’asta femminile: /
- 21:05 – Semifinali 200 metri maschili: Desalu ed eventuali Dezza e Longobardi
- 21:29 – FINALE 3000 metri siepi femminili: /
- 21:45 – FINALE lancio del disco maschile: /
- 22:10 – Decathlon 1500 metri maschili: Dester, Nonino
- 22:28 – FINALE 800 metri maschili: Pernici
- 22:50 – FINALE 200 metri femminili: /
Europei di Atletica 2026: dove vederli in tv
Tutte le gare degli Europei di atletica 2026 di Birmingham vengono trasmesse in diretta tv sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.