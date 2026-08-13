Gatti in carcere a Vasto, la colonia felina gestita da agenti e detenuti contro lo stress

“C’è aria nuova in contrada Torre Sinello. Un’aria che sa di bello e di desiderio di rivalsa”. Con queste parole il segretario nazionale del Confederazione nazionale polizia penitenziaria – Sindacato polizia penitenziaria (Cnpp-Spp), Mauro Nardella, ha commentato l’avvio del nuovo progetto promosso nella casa lavoro di Vasto (Chieti). All’ingresso della struttura è stato infatti posizionato un cartello che segnala la presenza di una colonia felina protetta, nata dalla collaborazione tra la direzione dell’istituto penitenziario e l’assessorato del Comune di Vasto. L’iniziativa, gestita in condivisione tra il personale di polizia penitenziaria, la componente detenuta e il supporto di una volontaria, mira a creare un clima di benessere all’interno dell’istituto.

“È un’esperienza che mostra la capacità di vedere il carcere di Punta Aderci come un esempio da seguire“, ha evidenziato Nardella, sottolineando l’operato del provveditore, del direttore e del comandante. “Come confermato nella relazione dello psicologo Carmine Raia, la cura degli animali e dei 5 cuccioli rappresenta un fattore di protezione dal distress occupazionale per gli agenti. L’interazione con i gatti favorisce la ri-socializzazione, riduce l’isolamento e l’iper-attivazione emotiva legate ai compiti di vigilanza, offrendo al contempo un’opportunità terapeutica di accudimento – ha concluso il segretario nazionale Cnpp-Spp – L’esperienza di Vasto è una delle migliori che abbia mai sperimentato in più di 30 anni di servizio. L’auspicio è che si possa allargarla altrove”.