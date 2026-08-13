Gabbani ha un malore, interrotto il concerto a Letojanni: cosa è successo

Ieri sera durante il concerto a Letojanni, Francesco Gabbani è stato costretto a interrompere la sua esibizione a causa di un malore. L’artista era sul palco di piazza Cagli per il Summer Festival locale, quando ha dovuto fermare l’esibizione dopo aver cantato soltanto cinque brani. Il cantante è stato subito soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti medici del caso. A quanto risulta a LaPresse, sarebbe stato un malore dovuto probabilmente al caldo, o una congestione. Presso la struttura ospedaliera è stato subito reidratato. Il prossimo concerto di Gabbani è in programma il 19 agosto a Presicce-Acquarica in provincia di Lecce.