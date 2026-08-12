Europei atletica 2026, Sara Fantini d’argento nel lancio del martello

Agli Europei di atletica 2026 in corso a Birmingham, l’Italia aggiunge un’altra medaglia al proprio bottino. Sara Fantini conquista infatti l’argento nel lancio del martello, totalizzando una distanza di 74,35 metri. L’oro è andato alla finlandese Silja Kosonen, che ha raggiunto i 76,28 metri; bronzo per la norvegese Beatrice Llano (72,88 metri).

Fantini festeggia il suo terzo podio consecutivo nella rassegna continentale dopo il bronzo di Monaco di Baviera 2022 e l’oro di Roma 2024. L’azzurra completa la collezione di metalli e si conferma per l’ennesima volta tra le migliori della specialità in una carriera che conta anche tre finali mondiali: quarta, sesta e settima nelle ultime tre edizioni iridate.