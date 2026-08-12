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mercoledì 12 agosto 2026

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Europei atletica 2026, Sara Fantini d’argento nel lancio del martello

Europei atletica 2026, Sara Fantini d’argento nel lancio del martello
Sara Fantini carica il lancio per scagliare il martello il più lontano possibile. (AP Photo/Matthias Schrader)
Redazione
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Quinta medaglia per gli Azzurri impegnati a Birmingham

Agli Europei di atletica 2026 in corso a Birmingham, l’Italia aggiunge un’altra medaglia al proprio bottino. Sara Fantini conquista infatti l’argento nel lancio del martello, totalizzando una distanza di 74,35 metri. L’oro è andato alla finlandese Silja Kosonen, che ha raggiunto i 76,28 metri; bronzo per la norvegese Beatrice Llano (72,88 metri). 

Fantini festeggia il suo terzo podio consecutivo nella rassegna continentale dopo il bronzo di Monaco di Baviera 2022 e l’oro di Roma 2024. L’azzurra completa la collezione di metalli e si conferma per l’ennesima volta tra le migliori della specialità in una carriera che conta anche tre finali mondiali: quarta, sesta e settima nelle ultime tre edizioni iridate.

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