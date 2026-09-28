Thailandia, alluvioni a Bangkok: strade allagate ed evacuazioni

Diverse zone di Bangkok, la capitale della Thailandia, sono state inondate dalle piogge incessanti che si sono abbattute dal pomeriggio di giovedì scorso, bloccando il traffico e costringendo molti residenti a evacuare dalle proprie abitazioni. I principali canali di Bangkok si sono riempiti di acqua piovana accumulata per oltre 20 centimetri. Le acque alluvionali si sono diffuse in tutta la città, in particolare nelle zone centrali e orientali, bloccando le strade e interrompendo il traffico. Il Dipartimento Meteorologico thailandese ha avvertito che le forti piogge continueranno in gran parte del Paese anche nelle prossime ore, a causa di un sistema di bassa pressione sulla regione centrale e dell’intensificarsi delle condizioni del monsone di sud-ovest. Oltre 84.000 persone in 21 province in tutto il Paese sono state colpite dalle alluvioni, soprattutto nella regione centrale. Le autorità hanno inviato messaggi di allerta di emergenza alla popolazione delle zone colpite.