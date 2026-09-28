Giulio Regeni, l’avvocato Ballerini prima della sentenza: “Questo processo è per noi già una vittoria”

“In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo”. Con queste parole l’avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, è arrivata a Piazzale Clodio, dove la Corte d’Assise di Roma emetterà la sentenza nel processo ai quattro 007 egiziani imputati per il sequestro e l’omicidio del ricercatore friulano. Accanto a Paola e Claudio Regeni e alla sorella Irene, la legale ha ripercorso i dieci anni trascorsi dalla scomparsa del giovane, rapito, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. “Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, in salita. Grazie alla scorta mediatica e al popolo giallo”, ha aggiunto. Ballerini ha poi accusato il regime egiziano di aver ostacolato il procedimento: “Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto. Però questa famiglia è forte e resistente e se oggi i nostri diritti valgono un po’ di più è merito loro”.