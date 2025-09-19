Accesso Archivi

Mondiali atletica 2025, quattro azzurri in pista: oggi la finale del salto triplo con Diaz e Dallavalle

Andy Diaz ai Mondiali di atletica indoor a Nanjing, Cina, 21 marzo 2025 (AP Photo/Vincent Thian)
Benedetta Mura
Benedetta Mura

Sono quattro gli azzurri impegnati oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo, Giappone. Sveva Gerevini (eptathlon), Eloisa Coiro (semifinale 800 metri), Andy Diaz (finale salto triplo), Andrea Dallavalle (finale salto triplo). Le gare sono iniziate alle 10.30 (ora locale) con l’eptathlon e termineranno alle 15.22 con la finale dei 200 metri femminili.

C’è grande attesa soprattutto per la finale maschile di salto in lungo dove l’Italia potrebbe vincere una medaglia e aumentare così il proprio bottino a questi campionati mondiali. Per ora sono cinque i metalli vinti: un oro, due argenti e due bronzi.

Il programma degli azzurri di oggi

  • 10:33 – Eptathlon F, 100m ostacoli (Gerevini)
  • 11:20 – Eptathlon F, salto in alto (Gerevini)
  • 13:30 – Eptathlon F, getto del peso (Gerevini)
  • 13:45 – 800m F, semifinali (Coiro)
  • 13:50 – Salto triplo M, finale (Dallavalle, Diaz)
  • 14:30 – Eptathlon F, 200m (Gerevini)

Italiani in gara: dove vederli in tv e in streaming

I Mondiali atletica 2025 a Tokyo sono trasmessi in diretta su Rai2 e Rai Sport Hd. Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, su Dazn, Discovery+ ed Eurosport.

Mondiali atletica 2025 – La diretta
Tutte le notizie in diretta dei Mondiali di atletica 2025, in corso a Tokyo, e i risultati degli azzurri
Inizio diretta: 19/09/25 10:00
Fine diretta: 19/09/25 16:00
Eptathlon, Gerevini 14a nella classifica provvisoria

Gerevini al momento è in 14a posizione con 1950 punti totali. Conduce Hall, Stati Uniti, con 2210 punti. 

Quali discipline include l'eptathlon

L’eptathlon femminile prevede le seguenti gare: 100 metri ostacoli, salto in alto, lancio del peso, 200 metri, salto in lungo, lancio del giavellotto, 800 metri. 

Eptathlon, Sveva Gerevini in pista

Al via la terzultima giornata di gare ai Mondiali di atletica 2025. Sveva Gerevini è la prima degli azzurri a scendere in pista per l’eptathlon. 

© Riproduzione Riservata