Mondiali atletica 2025, quattro azzurri in pista: oggi la finale del salto triplo con Diaz e Dallavalle

Sono quattro gli azzurri impegnati oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo, Giappone. Sveva Gerevini (eptathlon), Eloisa Coiro (semifinale 800 metri), Andy Diaz (finale salto triplo), Andrea Dallavalle (finale salto triplo). Le gare sono iniziate alle 10.30 (ora locale) con l’eptathlon e termineranno alle 15.22 con la finale dei 200 metri femminili.

C’è grande attesa soprattutto per la finale maschile di salto in lungo dove l’Italia potrebbe vincere una medaglia e aumentare così il proprio bottino a questi campionati mondiali. Per ora sono cinque i metalli vinti: un oro, due argenti e due bronzi.

Il programma degli azzurri di oggi

10:33 – Eptathlon F, 100m ostacoli (Gerevini)

11:20 – Eptathlon F, salto in alto (Gerevini)

13:30 – Eptathlon F, getto del peso (Gerevini)

13:45 – 800m F, semifinali (Coiro)

13:50 – Salto triplo M, finale (Dallavalle, Diaz)

14:30 – Eptathlon F, 200m (Gerevini)

Italiani in gara: dove vederli in tv e in streaming

I Mondiali atletica 2025 a Tokyo sono trasmessi in diretta su Rai2 e Rai Sport Hd. Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, su Dazn, Discovery+ ed Eurosport.

