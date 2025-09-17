Accesso Archivi

Mondiali atletica 2025, tutti i medagliati azzurri a Tokyo – FOTO

Da sinistra: la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali di atletica Tajay Gayle, l’oro Mattia Furlani e il bronzo Shi Yuhao, 17 settembre 2025, Tokyo (AP Photo/Ashley Landis)
LaPresse
Ecco chi sono gli atleti che stanno facendo brillare il nostro Paese

Antonella Palmisano, mondiali atletica 2025 Tokyo
Mattia Furlani medaglia d'oro salto in lungo
Iliass Aouani, argento Mondiali di atletica a Tokyo
Leonardo Fabbri, Mondiali di atletica 2025 a Tokyo

L’Italia fino ad oggi ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il team azzurro, sesto nel medagliere, ha conquistato un oro (Mattia Furlani nel salto in lungo), due argenti (Antonella Palmisano nella 35 km e Nadia Battocletti nei 10.000 metri) e due bronzi (Leonardo Fabbri nel lancio del peso e Iliass Aouani nella maratona).

