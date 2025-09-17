Mondiali atletica 2025, tutti i medagliati azzurri a Tokyo – FOTO

Ecco chi sono gli atleti che stanno facendo brillare il nostro Paese

L’Italia fino ad oggi ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il team azzurro, sesto nel medagliere, ha conquistato un oro (Mattia Furlani nel salto in lungo), due argenti (Antonella Palmisano nella 35 km e Nadia Battocletti nei 10.000 metri) e due bronzi (Leonardo Fabbri nel lancio del peso e Iliass Aouani nella maratona).