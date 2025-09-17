Accesso Archivi

mercoledì 17 settembre 2025

Mondiali atletica 2025, Mattia Furlani oro nel lungo a Tokyo: il salto in 7 foto

Mattia Furlani oro ai mondiali di atletica 2025 (AP Photo/Hiro Komae) Associated Press/LaPresse
LaPresse
LaPresse

Il 20enne romano regala all’Italia il primo titolo in Giappone

Prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. La conquista Mattia Furlani, che salta a 8.39. Distanza che Tajay Gayle (medaglia d’argento) non riesce a raggiungere nel suo ultimo tentativo, consegnando l’oro all’azzurro, appartenente alla squadra Fiamme Oro della Polizia di Stato. Bronzo per il cinese Yuhao Shi.

