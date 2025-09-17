Prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. La conquista Mattia Furlani, che salta a 8.39. Distanza che Tajay Gayle (medaglia d’argento) non riesce a raggiungere nel suo ultimo tentativo, consegnando l’oro all’azzurro, appartenente alla squadra Fiamme Oro della Polizia di Stato. Bronzo per il cinese Yuhao Shi.
Mondiali atletica 2025, Mattia Furlani oro nel lungo a Tokyo: il salto in 7 foto
Il 20enne romano regala all’Italia il primo titolo in Giappone
© Riproduzione Riservata