La gara si terrà lunedì 15 aprile, nel giorno del Patriots' day

Manca una settimana alla 128sima edizione della Boston Marathon, in calendario lunedì 15 aprile nel giorno della ricorrenza del Patriots’ day, che celebra l’inizio della guerra di indipendenza statunitense. Circa 30mila gli atleti attesi al via, provenienti da 129 paesi del mondo e da tutti e 50 gli Stati Usa. I runner di nazionalità italiana, come conferma la Boston Athletic Association a LaPresse, saranno 287, di cui 245 residenti nel nostro Paese. Tra loro l’ingegnere informatico Giovanni Grano, unico italiano nella lista degli atleti elite.

La gara, sponsorizzata per la prima volta da Bank of America, rientra nel circuito delle Six World Marathon Majors, le sei principali maratone al mondo con New York, Chicago, Tokyo, Londra e Berlino.

