Il direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica a LaPresse: "La sua sensibilità e attenzione ai dettagli fanno ben sperare"

Gianmarco Tamberi è pronto per le Olimpiadi di Parigi 2024 e punta al secondo oro olimpico consecutivo. Lo ha detto il direttore tecnico delle squadre nazionali di atletica Antonio La Torre, parlando in esclusiva con LaPresse a margine del Milano Running Festival. “Gimbo Tamberi a Parigi insegue la storia per il secondo oro consecutivo, cosa mai avvenuta nel salto in alto“, ha detto La Torre. “Gimbo l’ho sentito ieri, lui come al solito ci mette il 200% di se stesso ogni giorno con un corpo che vista l’età inizia a avere qualche acciacco, ma la sua estrema sensibilità e l’attenzione ai dettagli fanno sempre ben sperare”, ha aggiunto.

