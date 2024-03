La Fidal ha comunicato il ritiro della candidatura della Capitale a ospitare la competizione nel 2027

Roma ha ritirato la sua candidatura a ospitare i Mondiali di atletica del 2027. La Fidal lo ha comunicato due giorni fa con una lettera trasmessa al presidente di World Athletics Sebastian Coe e in copia al chairman della Commissione di valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski.

“Mondiali 2027 sfumati? Una storia purtroppo senza lieto fine e io sono molto molto amareggiato perché ci credevo. Poi non avremo mai la riprova però mi ero speso, ci avevo messo la faccia ed ero andato al meeting con il board della commissione della World Athletic. C’erano tutti i presupposti secondo me”, ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell’inaugurazione del palazzetto multidisciplinare al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’, a Roma. “Penso che si erano creati i presupposti. Poi è chiaro che nel momento esatto in cui non ci sono le garanzie economiche e finanziarie sono stato il primo a suggerire alla Fidal di dover ritirare la candidatura. Cosa ha detto al ministro Abodi? Ci abbiamo sperato fino all’ultimo che arrivasse le garanzie. Purtroppo questo non è successo”, ha aggiunto.

