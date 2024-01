Annunciati i protagonisti della gara maschile del prossimo 15 aprile

Alla 128sima Boston Marathon, presentata da Bank of America, sarà protagonista un gruppo di atleti davvero veloce, con il due volte campione in carica Evans Chebet, il detentore del record del percorso in carrozzina Marcel Hug e il quarto uomo più veloce del mondo Sisay Lemma. “I detentori di record a livello nazionale e mondiale si riuniranno per conquistare la corona d’ulivo nel giorno del Patriots’ Day”, ha dichiarato Jack Fleming, presidente e amministratore delegato della Boston Athletic Association. “Il campo dei professionisti maschili è composto da atleti provenienti da 28 Paesi, con un mix di veterani di Boston e debuttanti di alto profilo. Ci aspettiamo una grande competizione nelle divisioni Open, Wheelchair e Para Athletics”. “Quando questo gruppo di atleti passerà per il via a Hopkinton alla partenza della 128a Maratona di Boston, gli occhi del mondo saranno puntati su di loro”, ha dichiarato David Tyrie, Chief Digital Officer e Chief Marketing Officer di Bank of America. “La gara di quest’anno e il suo impatto sulla comunità globale non sono secondi a nessuno”.

Il due volte campione in carica Evans Chebet ha fatto la storia nel 2023, tagliando il traguardo in 2:05:54 e diventando il primo vincitore maschile a bissare da quando Robert Kipkoech Cheruiyot vinse volte tre di fila tra il 2006 e il 2008. Chebet è un corridore prolifico, ha vinto sei delle sue ultime sette maratone e conosce bene il percorso Hopkinton-Boston. Un anno fa, ha spinto il ritmo negli ultimi cinque chilometri per assicurarsi la vittoria. “Boston è diventata per me una seconda casa e correre a Boston è sempre speciale, ma tornare da campione in carica lo è ancora di più”, ha dichiarato Chebet. “Anche dopo aver corso 28 maratone nel corso della mia carriera, la possibilità di correre la 29 a Boston tra i suoi tifosi mi danno la motivazione necessaria per prepararmi a difendere il mio titolo. Non vedo l’ora di percorrere le strade di Boston questa primavera e di sentire la folla entusiasta lungo il percorso”. Sisay Lemma è reduce da una memorabile vittoria alla maratona di Valencia in 2:01:48, che lo ha reso il quarto maratoneta più veloce della storia. È stato campione della TCS London Marathon nel 2021 e guida un gruppo di 20 uomini i cui personal best sono inferiori a 2:10:00. Dalla Tanzania proviene l’inseguitore del 2023 e detentore del record nazionale Gabriel Geay, il cui tempo di 2:03:00 corrisponde a quello di Chebet. Una colonna portante della scena delle corse su strada di Boston, ha anche vinto due volte la B.A.A. 10K e si è piazzato due volte sul podio della B.A.A. Half Marathon. Tra gli uomini, i keniani Joshua Belet (2:04:18), Ronald Korir (2:04:22) e Cyprian Kotut (2:04:34), oltre agli etiopi Haftu Teklu (2:04:43) e Shura Kitata, vincitore di Londra e New York City (2:04:49).

Al gruppo internazionale si aggiungono l’olimpionico ed ex detentore del record nazionale di maratona giapponese Suguru Osako, che è salito sul podio a Boston, Chicago e Tokyo, il maratoneta olimpico norvegese Sondre Moen, il campione del TCS New York City Albert Korir, che si è piazzato al quarto posto nel 2023, e il marocchino Zouhair Talbi, che si è piazzato al quinto posto nel 2023 e ha vinto la maratona di Houston con il record del percorso di 2:06:39 la scorsa settimana.

Edward Cheserek, il 22 volte campione NCAA dell’Oregon, farà il suo debutto alla maratona di Boston.

Marcel Hug ha riscritto i libri dei record nel 2023, battendo il record del percorso in 1:17:06 e conquistando il sesto titolo della sua carriera nella divisione carrozzine della maratona di Boston.

L’atleta svizzero, medaglia d’oro paralimpica in carica nella maratona, cercherà un’altra vittoria in aprile.

“La maratona di Boston sarà la mia prima Abbott World Marathon Major in questo anno paralimpico”, ha dichiarato Hug. “Tagliare per primo il traguardo non significherebbe solo vincere una maratona iconica e storica, ma anche iniziare bene questa importante stagione dando una spinta mentale. È per questo che mi impegno al massimo nella preparazione per far sì che ciò accada”. Hug affronterà una coppia di paralimpici di Team USA 2024: Daniel Romanchuk e Aaron Pike.

Romanchuk è due volte campione della maratona di Boston (2019 e 2022), mentre Pike si è piazzato al secondo posto in carriera a Boston nel 2022. Tornano anche l’olandese Jetze Plat, terzo lo scorso anno, e il canadese Josh Cassidy, campione di Boston, oltre al quinto classificato del 2023, il giapponese Sho Watanabe.

