Il presidente della Repubblica agli azzurri: "Trasmettete un messaggio di impegno, con sacrificio e dedizione in quel che si fa"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la Nazionale italiana di Atletica leggera vincitrice della Coppa Europa e la Nazionale italiana di Pentathlon moderno vincitrice del Campionato del mondo a squadre. È quanto si legge in una nota del Quirinale. Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente della Federazione Italiana di Atletica leggera, Stefano Mei, il Presidente della Federazione Italiana di Pentathlon moderno, Fabrizio Bittner, Gianmarco Tamberi, capitano della squadra azzurra di Atletica leggera e Elena Micheli, campionessa del mondo di Pentathlon. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Hanno partecipato il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, il Segretario generale del Coni, Carlo Leonardo Mornati, i direttori tecnici e gli atleti delle due squadre.

Mattarella ad azzurri: “Da voi messaggio di impegno e sacrificio”

“Trasmettete un messaggio di impegno, con sacrificio e dedizione in quel che si fa“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l’incontro, al Quirinale, con la nazionale italiana di atletica leggera vincitrice della Coppa Europa e gli atleti della nazionale di pentathlon moderno. Mattarella ha ricordato “la grande pressione che c’è sugli atleti”, riprendendo le parole dell’altista Gianmarco Tamberi, che lo ha preceduto. La pressione “è comprensibile”, ha detto il capo dello Stato, “ma il risvolto di critiche immotivate – ha aggiunto – è che dimenticano, quando intervengono, che i vostri risultati sono frutto di preparazione, sacrifici e che vi misurate con limiti e confini con le possibilita atletiche, che comportano delle pause”. “Ma i risultati poi arrivano”, ha concluso. Il presidente della Repubblica ha ringraziato Tamberi “per il richiamo alla dimensione umana, che è alla base dei vostri successi”.

Tamberi: “Incontro con Mattarella un privilegio”

“È stata un’emozione enorme, un privilegio. Per la prima volta siamo stati ricevuti da soli come atletica leggera al Quirinale. È stato bellissimo”. Così Gianmarco Tamberi a margine dell’incontro in Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ora focus sulla prossima stagione in cui ci saranno le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Roma: “Sono mesi che siamo concentrati sul 2024, non c’è tempo per guardare indietro”.

