"Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono", ha scritto il siepista su Instagram

L’azzurro Ahmed Abdelwahed, argento ai recenti Campionati Europei di Monaco di Baviera nei 3000 metri siepi, è risultato positivo a un controllo antidoping. Lo comunica la Fidal, che ha ricevuto la notifica della positività. “Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono – ha scritto il siepista in un post su Instagram – Sono stato sospeso in via cautelare per la presenza di una sostanza di cui non avevo mai sentito parlare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata