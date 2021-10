Ira del presidente del Coni Malagò: "Una mancanza di rispetto"

Marcell Jacobs è stato escluso dalla World Athletics, la federazione internazionale di atletica, dall’elenco dei 10 candidati in corsa per il premio di atleta maschile dell’anno 2021. Il vincitore dei 100 metri ai Giochi di Tokyo 2020 non è stato selezionato “dalla giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti provenienti da tutte le sei aree continentali”. I World Athletics Awards 2021 verranno consegnati nel mese di dicembre. Fuori dai candidati per il premio anche Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo.

L’ira di Malagò: “Una mancanza di rispetto”

“Jacobs fuori dalla top ten del premio come miglior atleta dell’anno? Una cosa profondamente sbagliata. Siamo molto dispiaciuti. E’ molto poco credibile che tra gli atleti non ci sia l’unico che ha vinto due medaglie d’oro. Oltre a Jacobs non c’è Tamberi. E’ una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri due atleti”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta sulla esclusione di Jacobs e Tamberi dalla lista dei top ten.

Tamberi: “Non saremo atleti dell’anno ma abbiamo goduto”

“A quanto pare non saremo noi a vincere il premio di ‘atleta dell’anno’ (forse giustamente aggiungo io) ma quello che è certo è che nessun Paese al mondo ha goduto come noi in quei 10 minuti!”. Così Gianmarco Tamberi, oro nell’alto a Tokyo, reagisce all’esclusione, che coinvolge anche il doppio oro olimpico Marcell Jacobs, dalla lista dei candidati ad atleta dell’anno. “E allora ricordiamoglielo – aggiunge – facciamo rimbalzare di nuovo questo abbraccio nel telefono di tutti quanti!”. Tamberi posta infatti la foto simbolo di Tokyo 2020 per gli Azzurri, il suo abbraccio con Jacobs al termine dei 100 metri vittoriosi, appena 10 minuti dopo che lui aveva vinto l’oro del salto in alto. E conclude: “A noi ‘basta’ la gioia e la consapevolezza di aver vinto le olimpiadi! Per il premio abbiamo ancora tanti anni davanti…”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata