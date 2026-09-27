America’s Cup 2027, Luna Rossa vince le regate preliminari a Napoli: battuto Team New Zealand

Luna Rossa si aggiudica le regate preliminari della 38ª edizione dell’America’s Cup, disputate nelle acque del Golfo di Napoli. La barca italiana ha chiuso l’appuntamento con una vittoria nel match race finale contro Emirates Team New Zealand, confermando il buon momento in vista della prossima edizione della Coppa America.
Luna Rossa batte ancora Emirates Team New Zealand
Nel match race decisivo, Luna Rossa ha avuto la meglio sul Defender neozelandese, bissando il successo ottenuto lo scorso maggio nelle acque di Cagliari.
La vittoria a Napoli rappresenta un altro risultato significativo per l’equipaggio italiano, protagonista delle regate preliminari in vista dell’appuntamento con la Coppa America.
America’s Cup 2027 a Napoli
La prossima Coppa America si disputerà nel 2027 proprio a Napoli. Il capoluogo campano sarà quindi al centro della competizione velica più prestigiosa al mondo.
Il successo nelle regate preliminari disputate nel Golfo di Napoli consente a Luna Rossa di guardare con fiducia al prossimo appuntamento, quando le imbarcazioni torneranno in acqua per contendersi la 38ª America’s Cup.