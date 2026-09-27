Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 27 settembre 2026

Ultima ora

America’s Cup 2027, Luna Rossa vince le regate preliminari a Napoli: battuto Team New Zealand

America’s Cup 2027, Luna Rossa vince le regate preliminari a Napoli: battuto Team New Zealand
Finale tra Team Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand nelle regate di flotta preliminari della 38ª America’s Cup Louis Vuitton, Napoli (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
, ,

La barca italiana supera il Defender nel match race e bissa il successo di Cagliari ottenuto lo scorso maggio

Luna Rossa si aggiudica le regate preliminari della 38ª edizione dell’America’s Cup, disputate nelle acque del Golfo di Napoli. La barca italiana ha chiuso l’appuntamento con una vittoria nel match race finale contro Emirates Team New Zealand, confermando il buon momento in vista della prossima edizione della Coppa America.

Luna Rossa batte ancora Emirates Team New Zealand

Nel match race decisivo, Luna Rossa ha avuto la meglio sul Defender neozelandese, bissando il successo ottenuto lo scorso maggio nelle acque di Cagliari.

La vittoria a Napoli rappresenta un altro risultato significativo per l’equipaggio italiano, protagonista delle regate preliminari in vista dell’appuntamento con la Coppa America.

America’s Cup 2027 a Napoli

La prossima Coppa America si disputerà nel 2027 proprio a Napoli. Il capoluogo campano sarà quindi al centro della competizione velica più prestigiosa al mondo.

Il successo nelle regate preliminari disputate nel Golfo di Napoli consente a Luna Rossa di guardare con fiducia al prossimo appuntamento, quando le imbarcazioni torneranno in acqua per contendersi la 38ª America’s Cup.

© Riproduzione Riservata