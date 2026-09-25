Nave Amerigo Vespucci a Napoli, a bordo il trofeo dell’America’s Cup

A Napoli l’incontro tra le due grandi icone del mare e i loro equipaggi. Nave Amerigo Vespucci e l’America’s Cup si ritrovano nel capoluogo campano dopo la tappa di New York dello scorso luglio, quando per la prima volta il trofeo sportivo più antico del mondo è salito a bordo della Nave Scuola della Marina Militare. La città partenopea ospita da venerdì 25 settembre le Preliminary Race 2. La Vespucci sarà a Trieste in occasione della 58ª edizione della Barcolana, la regata più partecipata del mondo, in programma domenica 11 ottobre.