Luna Rossa si impone nelle regate preliminari della 38/a edizione dell’America’s Cup, disputate nelle acque del Golfo di Napoli. Nel match race finale la barca italiana ha battuto il Defender Emirates Team New Zealand, bissando il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La Coppa America si disputerà nel 2027, sempre a Napoli. Ecco le foto più belle della giornata.
America’s Cup, Luna Rossa domina il match race con la New Zealand e trionfa a Napoli: le foto della giornata
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