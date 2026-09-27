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domenica 27 settembre 2026

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America’s Cup, Luna Rossa domina il match race con la New Zealand e trionfa a Napoli: le foto della giornata

America’s Cup, Luna Rossa domina il match race con la New Zealand e trionfa a Napoli: le foto della giornata
Team Luna Rossa festeggia dopo aver vinto la finale delle regate di flotta preliminari (Team Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand) della 38ª Louis Vuitton America’s Cup; Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
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Team Luna Rossa attende la partenza della regate di flotta preliminari della 38ª Louis Vuitton America's Cup a Napoli a Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Emirates Team New Zealand, La Roche-Posay Racing Team , Team GB1 e Team Luna Rossa finale delle regate di flotta preliminari della 38ª Louis Vuitton America's Cup a Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Team Luna Rossa alla finale delle regate di flotta preliminari (Team Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand) della 38ª Louis Vuitton America's Cup a Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Team Luna Rossa alla finale delle regate di flotta preliminari (Team Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand) della 38ª Louis Vuitton America's Cup a Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Team Luna Rossa vs Emirates Team New Zealand alla finale delle regate di flotta preliminari (Team Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand) della 38ª Louis Vuitton America's Cup a Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Tifosi in mare a Napaoli per la regate di flotta preliminari della 38ª Louis Vuitton America's Cup a Napoli a Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Team Luna Rossa festeggia dopo aver vinto la finale delle regate di flotta preliminari (Team Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand) della 38ª Louis Vuitton America's Cup; Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Team Luna Rossa festeggia dopo aver vinto la finale delle regate di flotta preliminari (Team Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand) della 38ª Louis Vuitton America's Cup; Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Team Luna Rossa festeggia dopo aver vinto la finale delle regate di flotta preliminari (Team Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand) della 38ª Louis Vuitton America's Cup; Napoli (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)

 Luna Rossa si impone nelle regate preliminari della 38/a edizione dell’America’s Cup, disputate nelle acque del Golfo di Napoli. Nel match race finale la barca italiana ha battuto il Defender Emirates Team New Zealand, bissando il successo ottenuto a maggio a Cagliari. La Coppa America si disputerà nel 2027, sempre a Napoli. Ecco le foto più belle della giornata.

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