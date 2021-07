Anche un italiano tra i positivi ai Giochi

Dalle medaglie ‘riciclate’ realizzate con vecchi dispositivi elettronici, ai letti fatti di cartone fino ai podi per le premiazioni di plastica recuperata negli oceani e divise a impatto zero. Saranno Olimpiadi green quelle che prenderanno il via a Tokyo il prossimo 23 luglio. Intanto si alza il numero di positivi al Covid ai Giochi; tra loro anche un italiano, come confermato dall’ambasciatore italiano Giorgio Starace. “La persona è in isolamento e ha lievi sintomi” ed “era negativa alla partenza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata