Palermo-Montecarlo, successo di Black Jack 100 alla regata

Black Jack 100 ha tagliato per primo il traguardo conquistando la quarta vittoria consecutiva. Il Maxi 100 di Remon Vos, condotto dallo skipper Tristan Le Brun, entrambi membri dello Yacht Club de Monaco, è arrivato a Monaco giovedì dopo essere partito dal Golfo di Mondello, in Sicilia, alle 12.30 di martedì. L’equipaggio ha completato le 500 miglia nautiche della Palermo-Montecarlo in 47 ore, 27 minuti e 2 secondi, assicurandosi per il quarto anno consecutivo la vittoria in tempo reale (line honours) a bordo del 100 piedi che domina la competizione dal 2023 e detiene il record stabilito nel 2025, con un tempo di 38 ore, 53 minuti e 13 secondi.

Nelle prime ore di regata, il 100 piedi si è portato al comando della flotta, seguito da vicino dal Maxi 86 Marta07 di Furio Benussi, che quest’anno ha gareggiato con i colori dello Yacht Club de Monaco e del Circolo della Vela Sicilia, con il socio YCM Guido Miani tra i membri dell’equipaggio.

Nice-Fiamme Gialle ha chiuso al terzo posto, anche se le classifiche del podio sono ancora provvisorie. Dopo aver doppiato Capo Gallo, in Sicilia, è arrivata la prima scelta tattica decisiva. Con un vento leggero di 8 nodi, i tre leader hanno optato per una rotta verso ovest prima di dirigersi verso la Sardegna. In quel momento, Black Jack 100 non era ancora riuscito a prendere il largo. La prima parte della regata si è svolta con venti deboli, caratterizzati da continui cambiamenti di intensità che hanno modificato gli equilibri in flotta. “Ci sono stati molti cambiamenti. Non è facile trovare la strategia giusta quando il vento continua a cambiare e arriva quasi da direzioni opposte”, ha spiegato Tristan Le Brun. Avvicinandosi alle Bocche di Bonifacio, il Maxi ha mantenuto il comando. La situazione è cambiata dopo il passaggio dello stretto. Con il rafforzarsi di un flusso da sud-sudovest, le velocità sono aumentate e Black Jack 100 ha iniziato ad allungare il proprio vantaggio sugli inseguitori. Giovedì mattina, poco più di 100 miglia nautiche separavano il leader dal suo principale rivale, Marta07.

La vittoria ha avuto un significato particolare per Giulio Guaterri, giovane velista della sezione sportiva dello YCM, alla sua prima partecipazione alla Palermo-Montecarlo a bordo di Black Jack 100, insieme a un equipaggio esperto nelle regate d’altura. Con la quarta vittoria in line honours, l’equipaggio di Black Jack 100 conquista anche il Giuseppe Tasca D’Almerita Challenge Trophy, che verrà consegnato domenica 23 agosto durante la cerimonia di premiazione, in programma alle 19 allo Yacht Club de Monaco.

Ma se la vittoria in tempo reale è ormai acquisita, la Palermo-Montecarlo è tutt’altro che conclusa. Dopo il Maxi 100, altre imbarcazioni continueranno ad arrivare nel Principato e la lotta per l’Angelo Randazzo Challenge Trophy, assegnato sulla base del tempo compensato, resta apertissima. È ancora in gara anche Shooting Star, il Bavaria 44 condotto dallo skipper e socio YCM Eugène Van Koppen.

Alla luce delle condizioni meteorologiche previste per venerdì 21 agosto tra le Bocche di Bonifacio e Monaco, gli organizzatori hanno modificato le Istruzioni di Regata. Sono previsti venti tra 60 e 80 nodi nella fascia oraria compresa indicativamente tra le 05:00 e le 13:00, durante la quale la regata sarà sospesa. Il tempo trascorso al riparo, dal momento in cui un’imbarcazione lascia il percorso fino alla ripresa della regata, sarà sottratto ai fini del calcolo della classifica generale in tempo compensato.

Nata nel 2005, la Palermo-Montecarlo collega la Sicilia al Principato attraverso un percorso di 500 miglia nautiche. Per questa 21ª edizione, 39 imbarcazioni provenienti da 11 Paesi sono partite dal Golfo di Mondello.

Organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, la competizione fa parte del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e rappresenta l’ultima tappa del Mediterranean Maxi Offshore Challenge dell’International Maxi Association.