Stramilano 2026, in 62.500 si ritrovano nel ricordo di Alex Zanardi

Oltre 62.500 persone, record per la manifestazione, si sono radunate in Piazza Duomo e nelle vie del centro, dando vita alla 53esima edizione della Stramilano: una vera e propria festa collettiva che ha trasformato la città in un fiume di energia, tra sport, sorrisi e voglia di stare insieme. L’evento si è aperto con un momento di raccoglimento e un ricordo dedicato a Alex Zanardi, figura simbolo di determinazione e passione sportiva.

A dare il via alle tre gare è stata la madrina della manifestazione di quest’anno, la pattinatrice di velocità italiana Francesca Lollobrigida, atleta del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, fresca vincitrice di due medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e una delle più grandi atlete nella storia degli sport invernali azzurri. Alle 8:30 come di consueto è partita da Piazza Castello la Stramilano Half Marathon a cui hanno partecipato oltre 10.000 atleti professionisti che si sono sfidati lungo il percorso della 21km.

Su uno dei percorsi più veloci d’Italia, in campo maschile Mark Kiptoo, ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 01:00:09, seguito da Amon Kiptoo, che ha corso i 21Km in 01:00:28, e da Philemon Kiplimo Kimaiyo, giunto al traguardo in 01:00:41. Tra le donne vince invece Jedidah Chepkemoi Sang, con un ottimo 01:10:04; medaglie d’argento e bronzo rispettivamente per Hilda Jelagat Kiptum (01:11:17) e Esther Yeko Chekwemoi (01:11:28).

Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Alain Cavagna, arrivato al traguardo con un tempo 01:04:31, mentre in campo femminile la prima a tagliare il traguardo è stata Giulia Sommi, che ha corso in 01:20:00. Alle ore 10, tutti gli sguardi si sono accesi su Piazza Duomo per la partenza della 10 km non competitiva che ha visto la presenza anche delle istituzione con il Sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi e Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.

Un momento carico di energia, inaugurato dal suggestivo colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, sparato dalla madrina la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida. A rendere ancora più emozionante l’atmosfera, le esibizioni delle Fanfare dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri che hanno trasformato la partenza in un vero show a cielo aperto.

Poco dopo, alle 10:30, sempre in piazza, è stata la volta della Stramilanina: un’esplosione di entusiasmo formato mini, con i piccoli runner protagonisti di una coloratissima 5 km, accompagnati da genitori, nonni, amici e insegnanti. L’Arco della Pace, ha infine accolto tutti i runner, trasformato per l’occasione in una grande area festa: ristoro, musica, dj set e una meritata medaglia per ogni partecipante. Tra le novità più apprezzate di questa edizione, una dolce attenzione per le famiglie: i genitori iscritti alla 10/5 km con bambini tra 0 e 4 anni hanno ricevuto una t-shirt baby inclusa nella quota. E come da tradizione, non potevano mancare gli amici a quattro zampe, che hanno corso fianco a fianco con i loro padroni, con tanto di aree ristoro dedicate anche a loro.

Lungo il percorso, i punti ristoro e di spugnaggio hanno supportato gli atleti, aiutandoli a mantenere l’energia necessaria per dare il massimo. Tre postazioni DJ hanno accompagnato la corsa con la loro musica in diversi punti del percorso, mentre la compagnia di spettacolo LiberiDi ha incantato il pubblico con straordinarie performance acrobatiche. Il Villaggio degli Atleti, invece, ha ospitato l’area ristoro curata dalla Croce Rossa Italiana di Milano, con una zona dedicata al relax e postazioni per massaggi defaticanti.

Stramilano è anche sinonimo di socializzazione, aggregazione e solidarietà: da sempre, infatti, sostiene diverse associazioni, fra cui: Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale; Cooperativa Sociale Fabula per l’educazione di persone con disabilità; Africa&Sport, che promuove progetti di inclusione sociale e sportiva in Italia e Africa; Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili; City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi; Bistari Bistari Kalika, operante in Nepal e Un dono dal Cielo dell’Aeronautica Militare, raccolta fondi benefica a favore di tre ospedali pediatrici italiani, tra cui il “Buzzi” di Milano. L’appuntamento è allora per il prossimo 29 novembre, giorno in cui avrà luogo la quarta edizione della Stramilano Sottozero, divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile per migliaia di milanesi e non. Per chi invece volesse già segnarsi in agenda la Stramilano 2027, la 54esima edizione si terrà il 21 marzo 2027.