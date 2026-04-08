Milano Cortina, Goggia: "Mattarella dispiaciuto per mio Super-G ma felice per coppa"

“È sempre un grande piacere poter scambiare due chiacchiere con il Presidente. È anche un motivo di orgoglio quando sei in prima fila e ti blocca per scambiare ue chiacchiere in più. Mi ha espresso il suo dispiacere per come è andato il Super G alle Olimpiadi, però allo stesso tempo mi ha fatto molti complimenti per come sono riuscita a riscattarmi poi portando a casa la coppa del mondo”. Lo ha detto a LaPresse la campionessa del mondo di sci, Sofia Goggia, dopo la riconsegna al Quirinale del tricolore da parte degli atleti azzurri olimpici e paralimpici di Milano Cortina, parlando del colloquio fitto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il futuro? Ora sono in un momento di stallo, di riposo, di decisioni e di scelte. Non sto ancora pensando a cosa sarà poi”, ha aggiunto Goggia.