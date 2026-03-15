World Baseball Classic 2026, l’Italia batte Porto Rico e vola in semfinale

Impresa storica dell’Italia del Baseball. Gli azzurri hanno battuto Porto Rico a Houston, per 8-6, nel quarto di finale del World Baseball Classic 2026. La squadra di Francisco Cervelli, in semifinale a Miami, affronterà il Venezuela che ha sconfitto 8-6 il Giappone. Appuntamento lunedì 16 marzo alle 20.00 (ora locale). L’altra semifinale, invece, è tra Stati Uniti e Repubblica Dominicana, in campo questa sera.

Francisco Cervelli: “Uno dei capitoli più belli della mia vita”

“Questa squadra ha dimostrato di avere carattere, specialmente negli ultimi due giorni. Se per qualche motivo qualcuno non riesce a svolgere il proprio compito, chi subentra al suo posto lo fa e porta a termine il lavoro. Così è arrivato Jacob, poi DeLucia, tra il settimo e l’ottavo inning è entrato Weissert e ha spento l’incendio. Nel baseball ci sono momenti come questi: può essere la tua serata, oppure no. Puoi vincere con ampio margine, oppure vincere a fatica; l’importante è vincere”, ha detto in conferenza stampa coach Cervelli.

“Immaginate di vivere tutto questo per la prima volta e di arrivare fino in semifinale. È incredibile. È fantastico. Questo è uno dei capitoli più belli della mia vita. È qualcosa di straordinario. Questo gruppo è fenomenale. Ora siamo in semifinale. Affronteremo i migliori in assoluto. Ma abbiamo la stessa missione: andare avanti fino all’ultimo giorno del torneo”, ha aggiunto.

“Credo che la chiave di tutto sia stata la vittoria contro gli Usa. I ragazzi hanno battuto una delle migliori squadre al mondo, composta dai migliori giocatori del mondo. Abbiamo battuto il Messico e ora Porto Rico; al momento non sappiamo chi affronteremo, ma non importa. Chiunque ci troveremo di fronte sarà un avversario ostico. Tuttavia, il nostro livello di fiducia continua a crescere, sempre di più. Dobbiamo mantenere l’umiltà, restare concentrati e fare ciò che sappiamo fare meglio. Tutto qui. Giocare il nostro gioco”.

Vinnie Pasquantino: “Il giorno più bello nella storia del baseball italiano”

“Non credo sia un’esagerazione affermare che questo sia il giorno più bello nella storia del baseball italiano, per il solo fatto di essere arrivati ​​fin qui. È il punto più lontano mai raggiunto dalla squadra. Facevo parte della squadra del 2023 che perse contro il Giappone proprio in questo turno. E ora ci siamo spinti un po’ più in là, anche se abbiamo ancora molto lavoro da fare”, ha dichiarato il capitano degli azzurri Vinnie Pasquantino.

“Ma è incredibile per la Federazione, per il lavoro straordinario che tutti stanno facendo: essere riusciti ad avanzare fino a questo punto attira su di loro ancora più attenzione, ed è una cosa fantastica. L’Italia ha potuto guardare la nostra partita di oggi; è stata trasmessa in televisione. E noi siamo finiti in prima pagina sui giornali. Ed è proprio questo il senso di questo torneo”.