Italia-Porto Rico al World Baseball Classic: orario e dove vederla, anche in chiaro

Tutto pronto per Italia-Porto Rico al World Baseball Classic. Cresce l’attesa per la sfida tra gli Azzurri e la nazionale della “Isla del Encanto”, finalista delle edizioni 2013 e 2017 del torneo.

Manca sempre meno al primo lancio dell’atteso quarto di finale del World Baseball Classic tra l’Italia e Porto Rico, in programma a Houston sabato 14 marzo alle ore 20 italiane. Gli Azzurri, assoluti dominatori della prima fase del torneo grazie ai successi ottenuti contro Brasile (8-0), Gran Bretagna (7-4), USA (8-6) e Messico (9-1), affrontano infatti da padroni di casa la nazionale della “Isla del Encanto”, che ha chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento dietro al Canada, ma davanti a Cuba, Colombia e Panama. Al Daikin Park si prospetta un’altra partita ricca di emozioni e pathos, così come accaduto nelle precedenti uscite della squadra allenata dal manager Francisco Cervelli.

Le parole del manager Cervelli

“Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto sinora e vogliamo andare avanti. Non dobbiamo fare nulla di nuovo, solo mantenere la nostra identità. In questa squadra siamo una famiglia: senza questo spirito, non si vince” ha commentato l’head coach azzurro, capace di guidare l’Italia anche a un ottimo secondo posto nell’ultimo Europeo disputato lo scorso settembre dopo la deludente nona piazza del 2023. Cervelli spiega anche come poter affrontare Porto Rico, una delle migliori nazionali al mondo: “È una squadra forte, gioca il baseball tipico delle nazionali caraibiche, ma noi non dobbiamo pensare agli altri: come dico sempre, dovremo attaccare, attaccare, attaccare. Non significa solo attaccare nel box, ma anche sul monte di lancio, in difesa quando arriva la palla: deve essere un atteggiamento, un’attitudine”.

La carica del lanciatore Samuel Aldegheri

Lo staff tecnico dell’Italia non ha ancora sciolto la riserva sul lanciatore partente che inizierà la gara contro il Porto Rico, preferendo valutare alcune opzioni in base anche ai possibili schieramenti offensivi degli avversari. Tra i volti della Nazionale spicca comunque quello di Samuel Aldegheri, primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a giocare e vincere una partita in MLB con i Los Angeles Angels e protagonista di un’ottima prova contro il Brasile in questa edizione del World Baseball Classic. “Quella contro Porto Rico sarà la partita più importante del torneo: abbiamo già battuto Stati Uniti e Messico, dovremo divertirci e restare nella nostra bolla, senza pressione. L’atmosfera di questo torneo è meravigliosa, e posso dire che giocare il Classic con questa divisa per me è davvero il massimo”.

L’avversario

Un grande inizio di torneo, caratterizzato da tre vittorie importanti contro Colombia (5-0), Panama (4-3) e Cuba (4-1) e poi una sconfitta pesantissima contro il Canada per 3-2 che ha vanificato la possibilità di vincere il girone. Si può riassumere in questo modo il percorso fin qui disputato da Porto Rico nella prima fase del World Baseball Classic 2026. La squadra allenata dal celebre Yadier Molina, leggenda nazionale e della Major League, dove ha giocato e vinto diversi titoli con i St.Louis Cardinals, ha in Nolan Arenado, otto volte All Star della MLB, la stella indiscussa. Per lui è la prima volta con la nazionale della “Isla del Encanto”, considerato il fatto che nelle precedenti due edizioni del torneo aveva indossato la maglia degli USA. Tra gli altri giocatori più conosciuti figurano anche Christian Vazquez, Martin Maldonado (tra i migliori del torneo della sua squadra con 5 RBI e una media battuta di .300) ed Eddie Rosario. Il lanciatore partente contro l’Italia sarà il veterano Seth Lugo, già vincente nella gara contro la Colombia. Dal bullpen attenzione ai rilievi Luis Quinones, autore di 7 eliminazioni al piatto in 4 inning, e del closer Edwin Diaz, tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

I precedenti

Ci sono due precedenti al World Baseball Classic tra le due nazionali. Nell’edizione 2013, infatti, Porto Rico si è imposta in rimonta per 4-3 sull’Italia nella seconda fase, estromettendo di fatto gli Azzurri dal torneo, dopo che gli uomini allenati dal manager Marco Mazzieri, attuale presidente FIBS, avevano terminato al secondo posto la fase a gironi, grazie ai successi contro Messico e Canada. Nel 2017 le due compagini si sono invece affrontate nella fase a gironi, con Porto Rico sempre vittorioso, questa volta per 9-3. In ambedue le occasioni la nazionale nordamericana ha chiuso il torneo al secondo posto.

Italia-Porto Rico: orario e dove vederla in tv, anche in chiaro

La partita tra gli Azzurri e Porto Rico sarà trasmessa in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), Sky Sport Max (canale 206 di Sky) e Now dalle 20 italiane di sabato 14 marzo.