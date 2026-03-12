Home > Sport > Vinnie Pasquantino, chi è il capitano della nazionale di baseball che sta facendo sognare l’Italia

Vincent Joseph, detto Vinnie, Pasquantino è uno dei grandi protagonisti della World Classic Baseball, in programma dal 5 al 17 marzo 2026. Capitano della nazionale italiana, ha trascinato la squadra ai quarti di finale del mondiale dopo le vittorie nel girone B contro Brasile, Gran Bretagna Messico e Stati Uniti. Nato il 10 ottobre 1997 a Richmond, in Virginia, ha frequentato l’Old Dominion College ed è stato scelto al Draft della Major League Baseball nel 2019 dai Kansas City Royals. Di ruolo prima base, ha fatto il suo debutto nella più importante lega del mondo il 28 giugno 2022 mentre nel 2023 è entrato a far parte della nazionale azzurra.

Pasquantino e gli altri americani naturalizzati

Pasquantino, nato negli Stati Uniti ma di origine italiana, non è l’unico ad aver scelto il tricolore. Oltre a lui in squadra ci sono altri giocatori che hanno scelto il passaporto italiano, come Jon Berti, Aaron Nola, Michael Lorenzen, Gordon Graceffo, Adam Ottavino, Dan Altavilla, Jac Caglianone e Joe La Sorsa. Quelli nati sul suolo italiano sono solo tre: Samuel Aldegheri, Claudio Scotti e Gabriel Quattrini. Lo stesso allenatore, Francisco Cervelli, è naturalizzato italiano. Ex ricevitore e campione delle World Series nel 2009 con i New York Yankees, è nato a Valencia, in Venezuela.

Il caffè in panchina dopo gli home run

I giocatori della nazionale azzurra sono diventati virali sul web – oltre che per le loro straordinarie performance – per dei piccoli riti che si sono ritagliati durante e dopo i match. Ad esempio bevono caffè dopo gli home run, assaggiano olio d’oliva e regalano bottiglie di vino agli mvp delle partite, come riporta il sito ufficiale della WCB. Inoltre davanti alle telecamere si è fatto notare ancora una volta “captain Vinnie” che, durante un’intervista post gara contro gli Stati Uniti, ha detto: “E’ stato incredibile, prego Usa”.