Il neo presidente del Coni: "Non dobbiamo isolarci"

“Ho iniziato l’attività sportiva a dieci anni, ritrovarmi ora a 75 anni alla presidenza del Coni è una cosa che non riesco a descrivere”, così il neo eletto presidente del Coni Luciano Buonfiglio. “In questi anni ci siamo un po’ staccati e dobbiamo fare in modo che questo negozio (il Coni ndr) sia accogliente. Il Coni è come un negozio e le federazioni sono i nostri clienti. In questi anni ne abbiamo passate tante, compreso il Covid, eppure siamo arrivati a Tokyo da protagonisti. Noi dobbiamo dialogare con il governo, non dobbiamo isolarci e dobbiamo far capire alla politica che siamo credibili ed efficienti”, ha concluso Buonfiglio.

