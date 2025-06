Le congratulazioni di Abodi

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Buonfiglio ha raccolto 47 voti degli aventi diritto all’Assemblea elettiva su 81 elettori. Per Pancalli 34 preferenze.

Buonfiglio: “Complimenti a competitor Pancalli, ora ci aspettano i fatti”

“Presidente, Giovanni, un saluto e un ringraziamento per tutto quello che hai fatto in questi 12 anni. Grazie a tutti coloro che sono stati a fianco a me in questi 6 mesi. Non era facile, sottolineo la correttezza dell’altro competitor Luca Pancalli a cui va tutto il mio più affettuoso saluto. Non posso non sottolineare i membri Cio che sono qui con noi. È un valore aggiunto, l’Italia è protagonista nel mondo e loro ci rappresentano a livello mondiale”. Sono le prime parole di Luciano Buonfiglio appena eletto 16esimo presidente del Coni succedendo a Giovanni Malagò.

“Dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo attorno a questo tavolo – ha sottolineato il nuovo presidente del Coni rivolgendosi all’assemblea elettiva – Dobbiamo impegnarci ad arrivare nei board internazionali, significa prestigio e presenza dove si decide. Solo se ci sei puoi essere protagonista. Ora ci aspettano i fatti e andremo ad eleggere una Giunta importante, perché c’è un grande cambiamento e vi invito a votare con il cervello prima ancora che con il cuore”.

Abodi: “Congratulazioni e buon lavoro a Buonfiglio”

“Congratulazioni a Luciano Buonfiglio, da oggi presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Raccoglie il testimone dal presidente uscente Giovanni Malagò che ringrazio per i suoi intensi e proficui dodici anni alla guida di un Coni vincente. Al neopresidente auguro buon lavoro e assicuro immediata e piena collaborazione con l’obiettivo di migliorare efficienza e utilità, non solo dell’ente, ma dell’intero sistema sportivo italiano a beneficio della competitività e dell’utilità sociale dello sport in tutte le sue forme. Ringrazio anche Luca Pancalli per l’impegno appassionato e sensibile che gli riconosco sia nel suo percorso di presidente del Comitato Italiano Paralimpico che in quello della sua candidatura alla presidente del CONI per la quale ha dimostrato, al di là del risultato, passione, competenza, sensibilità e umanità”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Chi è Buonfiglio: da atleta olimpico a presidente Fick

Classe 1950, numero uno della Federazione Italiana Canoa Kayak dal 2005, Luciano Buonfiglio, nuovo presidente del Coni, da atleta partecipò nei 1000 metri K-4 alle Olimpiadi del 1976 a Montréal.

Nato a Napoli vanta 36 presenze nella Nazionale della squadra italiana di canoa ed è stato più volte Campione d’Italia, partecipando a cinque campionati del Mondo. La sua carriera sportiva è durata 12 anni, dal 1968 al 1980. Entrato venti anni fa a far parte del Coni come membro del Consiglio Nazionale ha anche ricoperto la carica di vicepresidente del Comitato Olimpico dal 2013 al 2018 sotto la presidenza proprio di Giovanni Malagò che era allora al suo primo mandato. Accanto alla carriera sportiva ha portato avanti anche quella nel mondo assicurativo e bancario. E’ stato presidente della sezione tecnica Ania dal 1985 al 2003 e direttore centrale della Banca Popolare di Bari dal 2004 al 2012. Dal 2009 è tesoriere della International Canoe Federation di cui è anche vice presidente. Tra gli altri incarichi rivestiti in passato è stato membro del Cda di Sportass spa e presidente dell’Idroscalo Club dal 1990 al 2003.

