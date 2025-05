Abodi: "Il posto più bello del mondo per questa competizione"

La 38esima edizione dell’America’s Cup è stata presentata al Castel dell’Ovo di Napoli, la città che sarà protagonista delle regate fino alla finale del 2027. “Non ce ne vogliano le altre nazioni ma soprattutto le altre città che sono state valutate e visitate. Napoli è il posto più bello del mondo dove poter fare una competizione affascinante“, ha dichiarato il Ministro allo Sport Andrea Abodi. “Questo dipende dai luoghi che già esistono, la storia, la natura qui è sono state generose. Lo stato d’animo delle persone che ha travolto il team New Zeland non è un fattore secondario, i sentimenti contano nonostante la dimensione economica. Qui è stato scelto non solo il presente ma il futuro”, ha concluso il ministro intervenendo alla cerimonia di presentazione.

“Sicuramente resteranno le risorse economiche che arriveranno, quindi il grande indotto turistico, che sarà permanente, resteranno le opere e gli interventi che faremo su tutta la linea di costa, con un progetto di riqualificazione che va da Pietrarsa fino a Bagnoli” ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Per Grant Dalton, CEO del Team New Zeland, “l’aiuto che abbiamo avuto dall’ufficio del sindaco e dal governo è stato straordinario, una partnership nata in paradiso per noi. Non potremmo essere più felici di portare l’America’s Cup a Napoli. Una delle cose più importanti è che Bagnoli è un progetto che ha bisogno di un catalizzatore. Una delle cose che l’America’s Cup riesce a fare quando arriva in una città, ed è successo in Nuova Zelanda, è la capacità di fare da attrattore per consentire ai progetti di iniziare. A Bagnoli vediamo in maniera chiara questa possibilità”.

