Il sindaco partenopeo alla presentazione della competizione sportiva: "Tante risorse per Bagnoli"

L’America’s Cup e la Louis Vuitton Cup sono arrivate a Castel dell’Ovo, a Napoli, per la presentazione della 38a edizione della più antica competizione sportiva internazionale che nel 2027 si svolgerà nelle acque del golfo partenopeo. “Sicuramente resteranno le risorse economiche che arriveranno, quindi il grande indotto turistico, che sarà permanente, resteranno le opere e gli interventi che fare su tutta la linea di costa, che va da Pietrarsa fino a Bagnoli”, ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

“Su Bagnoli noi abbiamo già il progetto approvato, ci saranno risorse nazionali, risorse del Comune che dovranno essere sbloccate, più altri investimenti che arriveranno. Abbiamo un piano dettagliato che ci consentirà di fare tutti gli interventi necessari, non solo per l’evento ma anche per le infrastrutture che resteranno alla città”, ha aggiunto il primo cittadino. “Non c’è ancora la norma, probabilmente come commissario di Bagnoli avrò anche i poteri per l’evento. Noi lavoreremo su questa dimensione ma i tempi sono molto ristretti e dobbiamo lavorare rapidamente. Appena viene varato il decreto, quindi conferiti i poteri, noi partiamo il giorno dopo”.

