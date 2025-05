Il ministro dello Sport: "Bagnoli tornerà a essere luogo vivo"

“Non ce ne vogliano le altre nazioni ma soprattutto le altre città che sono state valutate e visitate Napoli è il posto più bello del mondo dove poter fare una competizione affascinante. Questo dipende dai luoghi che già esistono, la storia la natura qui è stata generosa. Lo stato d’animo delle persone che ha travolto il team New Zeland non è un fattore secondario, i sentimenti contano nonostante la dimensione economica. Qui è stato scelto non solo il presente ma il futuro”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro allo Sport intervenuto al Castel dell’Ovo per la presentazione dell a38esima America’s Cup in programma a Napoli nel 2027. “La scelta di Bagnoli è stata decisiva perchè è un’opzione che consente a tutto il progetto America’ s Cup dal punto di vista organizzativo di esprimersi al meglio avendo uno spazio cha va riempito con contenuti che poi saranno sostituiti dalla vita di tutti i giorni in un luogo che riprenderà a vivere”, ha aggiunto il ministro.

